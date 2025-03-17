Новая помощь Украине от ЕС имеет широкую поддержку, но еще есть много деталей, - Каллас

Каллас отметила, что Совет ЕС направлен на то, что дать указание по ускорению работы над новым пакетом помощи Украине.

"Есть широкая политическая поддержка этой инициативы, это хорошо, но есть много деталей, которые нужно доработать, потому что есть также министры обороны, которые должны сказать свое слово - и у нас есть встреча министров обороны. Но важно, что Европейский Совет сказал, что нам нужно двигаться быстро, и это именно то, что мы делаем", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как Венгрия может отреагировать на это предложение, Каллас отметила: "Предложение уже учитывает то, что мы должны взять те страны, которые хотят с ней работать".