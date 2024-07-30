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Нова диверсія: по всій Франції невідомі пошкодили кабелі інтернету

Автор: Вадим Ребрина

У дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують широкосмугові послуги по всій країні. Париж не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Французька телекомунікаційна компанія SFR повідомила, що її мережа була зруйнована 29 липня, між першою та третьою годинами ночі за паризьким часом. Провайдер використовує альтернативні маршрути для обслуговування клієнтів, хоча перенаправлення трафіку може призвести до зниження швидкості.

Інші оператори, зокрема Iliad SA ’s Free та Netalis, також заявили, що їхні мережі постраждали. Вони теж працюють над перенаправленням трафіку.

Представник паризької прокуратури заявив, що правоохоронці аналізують ситуацію з регіональними колегами.

Вразливість мережі і вражаючий масштаб диверсії

На відміну від попередніх атак на інфраструктуру, масштаб і координація цієї застали владу зненацька, пише агентство. "Що вражає, так це географічний масштаб цих скорочень, які відбулися в дев'яти різних департаментах", - сказав глава Французької телекомунікаційної федерації Ромен Боненфант.

Франція має величезну мережу міжміських інтернет-кабелів. Лише на SFR припадає 120 000 кілометрів.

Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких доступний лише через люки. У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничних ліній і річок.

"Якщо ви знаєте, де знаходяться ці стратегічні кабелі, отримати доступ до них і розрізати їх нескладно за допомогою відповідних інструментів", — сказав Артур Лодрейн, науковий співробітник кібердипломатії Королівського коледжу Лондона. "Важко ефективно захистити ці кабелі, враховуючи кількість фізичних точок доступу, які використовуються для обслуговування", - додав він.

 

Нагадаємо, 26 липня, у день відкриття Олімпіади, у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці - невідомі пошкодили три швидкісні гілки. Влада заявила про можливу диверсію.

У МВС Франції схиляються до того, що за саботажем на залізничній мережі SNCF стоять ліві екстремісти.

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