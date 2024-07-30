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Новая диверсия: по всей Франции неизвестные повредили кабели интернета

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В девяти департаментах Франции неизвестные перерезали волоконно-оптические кабели, обеспечивающие широкополосные услуги по всей стране. Париж не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Французская телекоммуникационная компания SFR сообщила, что ее сеть была разрушена 29 июля, между первым и тремя часами ночи по парижскому времени. Провайдер использует альтернативные маршруты для обслуживания клиентов, хотя перенаправление трафика может привести к снижению скорости.

Другие операторы, в частности, Iliad SA's Free и Netalis, также заявили, что их сети пострадали. Они тоже работают над перенаправлением трафика.

Представитель парижской прокуратуры заявил, что правоохранители анализируют ситуацию с региональными коллегами.

Уязвимость сети и впечатляющий масштаб диверсии

В отличие от предыдущих атак на инфраструктуру, масштаб и координация этой застали власти врасплох, пишет агентство. "Что поражает, так это географический масштаб этих сокращений, которые произошли в девяти разных департаментах", - сказал глава Французской телекоммуникационной федерации Ромен Боненфант.

Франция располагает огромной сетью междугородных интернет-кабелей. Только на SFR приходится 120 000 км.

Кабели обычно проходят через подземные трубы, доступ к которым есть только через люки. В некоторых случаях эти кабели пролегают вдоль железнодорожных линий и рек.

"Если вы знаете, где находятся эти стратегические кабели, получить доступ к ним и разрезать их несложно с помощью соответствующих инструментов", - сказал Артур Лодрейн, научный сотрудник кибердипломатии Королевского колледжа Лондона. "Трудно эффективно защитить эти кабели, учитывая количество физических точек доступа, используемых для обслуживания", – добавил он.

 

Напомним, 26 июля, в день открытия Олимпиады, во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги - неизвестные повредили три скоростные ветки. Власти заявили о возможной диверсии.

В МВД Франции склоняются к тому, что за саботажем на железнодорожной сети SNCF стоят левые экстремисты.

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