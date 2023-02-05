Нова "чорна пляма" демонтажу. Окупанти у центрі Маріуполя зруйнували бульвар Хмельницького (відео)

Росіяни намагаються приховати свої воєнні злочини у тимчасово окупованому Маріуполі, демонтовуючи зруйновані будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - зазначив посадовець.
Водночас Андрющенко вказав, якщо російські загарбники продовжуватимуть вдаватися до таких дій, то від Маріуполя "у звичайному розумінні нічого не залишиться".
Нагадаємо, Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевищиоа 30 тисяч людей.
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