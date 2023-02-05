Новое "черное пятно" демонтажа. Оккупанты в центре Мариуполя разрушили бульвар Хмельницкого (видео)

Россияне пытаются скрыть свои военные преступления во временно оккупированном Мариуполе, демонтируя разрушенные здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - отметил чиновник.
В то же время Андрющенко указал, если российские захватчики будут продолжать предпринимать такие действия, то от Мариуполя "в обычном смысле ничего не останется".
Напомним, Россия стягивает войска в Мариуполь - сейчас их численность превысила 30 тысяч человек.
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