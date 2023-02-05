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Нова "чорна пляма" демонтажу. Окупанти у центрі Маріуполя зруйнували бульвар Хмельницького (відео)

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Неділя 05 лютого 2023 02:19
Нова "чорна пляма" демонтажу. Окупанти у центрі Маріуполя зруйнували бульвар Хмельницького (відео) Фото: Окупанти у центрі Маріуполя демонтували бульвар Хмельницького (Скриншот з відео)
Автор: Олег Васьків

Росіяни намагаються приховати свої воєнні злочини у тимчасово окупованому Маріуполі, демонтовуючи зруйновані будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - зазначив посадовець.

Водночас Андрющенко вказав, якщо російські загарбники продовжуватимуть вдаватися до таких дій, то від Маріуполя "у звичайному розумінні нічого не залишиться".

Нагадаємо, Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевищиоа 30 тисяч людей.

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