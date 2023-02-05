Нова "чорна пляма" демонтажу. Окупанти у центрі Маріуполя зруйнували бульвар Хмельницького (відео)

Фото: Окупанти у центрі Маріуполя демонтували бульвар Хмельницького (Скриншот з відео)

Росіяни намагаються приховати свої воєнні злочини у тимчасово окупованому Маріуполі, демонтовуючи зруйновані будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - зазначив посадовець. Водночас Андрющенко вказав, якщо російські загарбники продовжуватимуть вдаватися до таких дій, то від Маріуполя "у звичайному розумінні нічого не залишиться".