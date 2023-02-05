Новое "черное пятно" демонтажа. Оккупанты в центре Мариуполя разрушили бульвар Хмельницкого (видео)

Россияне пытаются скрыть свои военные преступления во временно оккупированном Мариуполе, демонтируя разрушенные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - отметил чиновник. В то же время Андрющенко указал, если российские захватчики будут продолжать предпринимать такие действия, то от Мариуполя "в обычном смысле ничего не останется".