ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новое "черное пятно" демонтажа. Оккупанты в центре Мариуполя разрушили бульвар Хмельницкого (видео)

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 02:19
Новое "черное пятно" демонтажа. Оккупанты в центре Мариуполя разрушили бульвар Хмельницкого (видео) Фото: Оккупанты в центре Мариуполя демонтировали бульвар Хмельницкого (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Россияне пытаются скрыть свои военные преступления во временно оккупированном Мариуполе, демонтируя разрушенные здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - отметил чиновник.

В то же время Андрющенко указал, если российские захватчики будут продолжать предпринимать такие действия, то от Мариуполя "в обычном смысле ничего не останется".

Напомним, Россия стягивает войска в Мариуполь - сейчас их численность превысила 30 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Табачник, Клюев и не только. Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина