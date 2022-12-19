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Нова ”бавовна” на кордоні з Кримом. Тепер у Чонгарі

Фото: на Кримському перешийку сталася "бовавна" (t.me.ua.now)
Автор: Тетяна Зарембо

На кримському перешийку у Чонгарі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Просто на кордоні почалась пожежа. Окупанти занепокоїлися, що туди почали діставати українські захисники.

Очевидці публікують відео з місця "бавовни" у Telegram-каналах та на YouTube.

Днями РБК-Україна повідомляло, чи розпочали військові операцію зі звільнення Криму.

Нагадаємо, ми писали про те, що, за словами командувача ОК "Південь", генерала-майора Андрія Ковальчука, що наші військові можливо звільнять усю територію України вже в наступному році.

Тим часом Штати також вірять у те, що нашим воїнам вдасться повернути Крим, однак наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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