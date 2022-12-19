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Новый ”хлопок” на границе с Крымом. Теперь в Чонгаре

Фото: на Крымском перешейке случился "хлопок" (t.me.ua.now)
Автор: Татьяна Зарембо

На Крымском перешейке в Чонгаре прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Прямо на границе начался пожар. Оккупанты забеспокоились, что туда начали доставать украинские защитники.

Очевидцы публикуют видео с места "хлопка" в Telegram-каналах и на YouTube.

На днях РБК-Украина сообщало, начали ли военные операцию по освобождению Крыма.

Напомним, мы писали о том, что, по словам командующего ОК "Юг", генерала-майора Андрея Ковальчука, что наши военные, возможно, освободят всю территорию Украины уже в следующем году.

Между тем, Штаты также верят в то, что нашим воинам удастся вернуть Крым, однако наступление на полуостров может создать угрозу применения ядерного оружия со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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