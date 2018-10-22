"UA: Суспільне" закроет региональные филиалы в случае недофинансирования в 2019 году

Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

НОТУ закроет региональные филиалы в случае выделения менее 1 млрд гривен финансирования

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) будет закрыть региональные филиалы в случае недофинансирования в 2019 году. Об этом заявил председатель правления НОТУ Зураб Аласания в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина.

"Будем ждать до 15 декабря, когда Верховная Рада окончательно проголосует (за госбюджет 2019 года, - ред.). Если это будет меньше 1 млрд гривен, тогда речь на полном серьезе идет о закрытии региональных филиалов. Другого выхода просто нет", - отметил Аласания.

По словам председателя правления НОТУ, из 1,8 млрд гривен финансирования на данный момент в бюджете на 2019 год предполагается всего 1,017 млрд гривен. Он также добавил, что при этом есть шансы, что и эта сумма будет сокращена.

Аласания считает, что задолженность общественной телерадиокомпании за 2018 год, прогнозируемая в размере 230 млн гривен может перейти на следующий год, соразмерно сократив доступное НОТУ финансирование. В связи с этим бюджет в 2019 году может быть даже меньше, чем в 2018 году, заявил он.

Напомним, ранее глава правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураб Аласания заявил, что Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 25 сентября отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 июня 2018 года аналоговую трансляцию телеканала "UA: Первый" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов отключили за долги.

Сообщалось, что с апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной радой Суспильному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн гривен.

Также отмечается, что для оплаты всех трансляций НСТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы 51 млн грн.