"UA: Суспільне" закриє регіональні філії у разі недофінансування в 2019 році

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

НОТУ закриє регіональні філії у разі виділення менше 1 млрд гривень фінансування

Національна громадська телерадіокомпанія України (НОТУ) буде закрити регіональні філії у разі недофінансування в 2019 році. Про це заявив голова правління НОТУ Зураб Аласанія в ефірі "Українського радіо", передає РБК-Україна.

"Будемо чекати до 15 грудня, коли Верховна Рада остаточно проголосує (за держбюджет 2019 року, - ред.). Якщо це буде менше 1 млрд гривень, тоді мова на повному серйозі йде про закриття регіональних філій. Іншого виходу просто немає", - зазначив Аласанія.

За словами голови правління НОТУ, з 1,8 млрд гривень фінансування на даний момент в бюджеті на 2019 рік передбачається всього 1,017 млрд гривень. Він також додав, що при цьому є шанси, що і ця сума буде скорочена.

Аласанія вважає, що заборгованість громадської телерадіокомпанії за 2018 рік, прогнозована в розмірі 230 млн гривень може перейти на наступний рік, пропорційно скоротивши доступне НОТУ фінансування. У зв'язку з цим бюджет в 2019 році може бути навіть менше, ніж в 2018 році, заявив він.

Нагадаємо, раніше голова правління "Національної громадської телерадіокомпанії України" Зураб Аласанія заявив, що Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 25 вересня відключив мовлення телеканалу "UA: Перший" за борги.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 червня 2018 року аналогову трансляцію телеканалу "UA: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Родзинки, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та чернівці відключили за борги.

Повідомлялося, що з квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджет, виділений Верховною радою Суспильному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ в 75,12 млн гривень.

Також зазначається, що для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн у рік, проте виділено і передбачено у паспорті бюджетної програми 51 млн грн.