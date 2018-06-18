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Аналогову трансляцію телеканалу "UA: Перший" відключили за борги

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 15:16
Ілюстративне фото (1tv)
Ілюстративне фото (1tv)

Телеканал не працює у Києві, Дніпрі, Одесі, Чернігові, Вінниці та ще кількох містах

Аналогову трансляцію телеканалу "UA: Перший" через передавачі у містах Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів відключили за борги. Про це йдеться у повідомленні каналу.

 "Сигнал аналогового мовлення припинено постачальником послуг - Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) - через несплату за трансляції зі сторони ПАТ "НСТУ", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що із квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною радою Суспільному, не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 млн гривень.

Також зазначається, що для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 340 млн грн на рік, проте виділено і передбачено в паспорті бюджетної програми 51 млн грн.

"Концерн РРТ поінформував НСТУ, що призупинення аналогової трансляції "UA: Перший" відбуватиметься щоденно з 6:00 ранку до 18:00 вечора й триватиме до моменту погашення боргу. До відновлення аналогового мовлення глядачі, які проживають у зазначених областях, зможуть дивитися "UA:Перший" виключно в цифровому форматі (DVB-T2), а також у кабельних телемережах та в інтернеті на офіційному сайті", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2017 року міністр інформаційної політики України Юрій Стець повідомляв, що Японія виділила 4 млн доларів (400 млн єн) на розвиток суспільного мовлення в Україні.

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Теги публікації: общественное вещание, общественное телевидение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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