В Нотр-Даме провели первую после пожара мессу

В Париже в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) спустя 2 месяца после пожара состоялось первое богослужение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Как сообщается, богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. Среди участников богослужения были архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Отмечается, что в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) за пять лет.

Напомним, ранее Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.

Как известно, в столице Франции Париже вечером 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.