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Нотр-Дам в Париже может открыться в 2024 году

Фото: Нотр-Дам-де-Пари хотят открыть в 2024 году (unsplash.com/hannah-reding)
Автор: Александр Мороз

Пострадавший от масштабного пожара Собор парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) после восстановительных работ может открыться в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, еще предстоит сложная работа для восстановления собора.

"Уверена, что 2024 год станет кульминацией в значительной части - от открытия собора до богослужений и аудиенций", - отметила она.

Также сообщается, что в конце лета должен начаться второй этап, в рамках которого будет восстановлен шпиль Нотр-Дама, крыши и своды, поврежденные во время пожара.

На данный момент завершена очистка внутренних помещений, опреснение сводов из-за дождей, демонтированы все технические сети. Реставрация картин и органа началась в октябре 2021 года.

Напомним, масштабный пожар в Соборе парижской Богоматери произошел в апреле 2019 году. Предположительно, причиной могла стать проблема с электрической сетью. Пожар тушили в течение 14 часов, он серьезно повредил историческое здание.

Французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что его восстановят за пять лет.

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Париж