Нотр-Дам в Парижі може відкритися в 2024 році

Постраждалий від масштабної пожежі Собор паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) після відновлювальних робіт може відкритися в 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як заявила міністр культури Франції Риму Абдул-Малак, ще чекає складна робота для відновлення собору.
"Впевнена, що 2024 рік стане кульмінацією в значній частині - від відкриття собору до богослужінь і аудієнцій", - зазначила вона.
Також повідомляється, що в кінці літа повинен початися другий етап, в рамках якого буде відновлений шпиль Нотр-Дама, дахи і склепіння, пошкоджені під час пожежі.
На даний момент завершено очищення внутрішніх приміщень, опріснення склепінь через дощі, демонтовано всі технічні мережі. Реставрація картин і органу почалася в жовтні 2021 року.
Нагадавши, масштабна пожежа в Соборі паризької Богоматері сталася у квітні 2019 року. Імовірно, причиною могла стати проблема з електричною мережею. Пожежу гасили протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю.
Французький президент Еммануель Макрон заявляв, що його відновлять за п'ять років.
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