Нотр-Дам в Парижі може відкритися в 2024 році

Як заявила міністр культури Франції Риму Абдул-Малак, ще чекає складна робота для відновлення собору.

"Впевнена, що 2024 рік стане кульмінацією в значній частині - від відкриття собору до богослужінь і аудієнцій", - зазначила вона.

Також повідомляється, що в кінці літа повинен початися другий етап, в рамках якого буде відновлений шпиль Нотр-Дама, дахи і склепіння, пошкоджені під час пожежі.

На даний момент завершено очищення внутрішніх приміщень, опріснення склепінь через дощі, демонтовано всі технічні мережі. Реставрація картин і органу почалася в жовтні 2021 року.