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Нотр-Дам в Парижі може відкритися в 2024 році

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Париж, Четвер 28 липня 2022 18:07
Нотр-Дам в Парижі може відкритися в 2024 році Фото: Нотр-Дам-де-Парі хочуть відкрити в 2024 році (unsplash.com/hannah-reding)
Автор: Олександр Мороз

Постраждалий від масштабної пожежі Собор паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) після відновлювальних робіт може відкритися в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як заявила міністр культури Франції Риму Абдул-Малак, ще чекає складна робота для відновлення собору.

"Впевнена, що 2024 рік стане кульмінацією в значній частині - від відкриття собору до богослужінь і аудієнцій", - зазначила вона.

Також повідомляється, що в кінці літа повинен початися другий етап, в рамках якого буде відновлений шпиль Нотр-Дама, дахи і склепіння, пошкоджені під час пожежі.

На даний момент завершено очищення внутрішніх приміщень, опріснення склепінь через дощі, демонтовано всі технічні мережі. Реставрація картин і органу почалася в жовтні 2021 року.

Нагадавши, масштабна пожежа в Соборі паризької Богоматері сталася у квітні 2019 року. Імовірно, причиною могла стати проблема з електричною мережею. Пожежу гасили протягом 14 годин, вона серйозно пошкодила історичну будівлю.

Французький президент Еммануель Макрон заявляв, що його відновлять за п'ять років.

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