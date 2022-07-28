Нотр-Дам в Парижі може відкритися в 2024 році

Постраждалий від масштабної пожежі Собор паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) після відновлювальних робіт може відкритися в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як заявила міністр культури Франції Риму Абдул-Малак, ще чекає складна робота для відновлення собору.

"Впевнена, що 2024 рік стане кульмінацією в значній частині - від відкриття собору до богослужінь і аудієнцій", - зазначила вона.

Також повідомляється, що в кінці літа повинен початися другий етап, в рамках якого буде відновлений шпиль Нотр-Дама, дахи і склепіння, пошкоджені під час пожежі.

На даний момент завершено очищення внутрішніх приміщень, опріснення склепінь через дощі, демонтовано всі технічні мережі. Реставрація картин і органу почалася в жовтні 2021 року.