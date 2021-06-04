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Нотариусам хотят предоставить доступ к Единому демографическому госреестру

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Украина, Пятница 04 июня 2021 17:43
Нотариусам хотят предоставить доступ к Единому демографическому госреестру Фото: нотариусы в Украине смогут получить доступ к Единому демографическому госреестру (twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Нотариусам в Украине хотят предоставить доступ к Единому государственному демографическому реестру. Это предусматривает законопроект №3989.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке указано, что закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности" возлагает на нотариусов обязательство при совершении нотариальных действий обязательно использовать сведения Единого государственного демографического реестра.

Однако ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" содержит исчерпывающий перечень лиц, имеющих право доступа к этому реестру.

И по состоянию на сейчас нотариусы не входят в этот перечень. Законопроект №3989 устраняет данную несогласованность норм права.

Документ уже получил заключение комитета по вопросам правовой политики.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект №3989 за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине хотят упростить доступ к нотариальной деятельности. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует ВР принять за основу соответствующий законопроект №4632.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров разрабатывают реформу единого нотариата. Реализация реформы предусматривает три стратегических шага.

Так, в конце ноября 2019 министр юстиции Денис Малюська анонсировал, что нотариусам дадут право регистрировать браки и разводы.

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