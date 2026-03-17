Без нотаріуса та черг: які документи командир може посвідчити на місці служби безкоштовно

В умовах бойових дій бійці можуть оформити довіреності, заповіти та розпорядження прямо у частині - такі документи мають повну юридичну силу нотаріальних актів.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, які саме документи може завірити командир та як працює цей механізм.
Головне:
Держава під час війни забезпечила військовослужбовців механізмом прямої реалізації юридичних прав. Командири військових частин тепер наділені повноваженнями посвідчувати документи, які мають повну юридичну силу нотаріально посвідчених актів.
Це дозволяє захисникам оформлювати необхідні папери безпосередньо на місці служби, без поїздок, черг та сплати державного мита.
Командир військової частини або уповноважена ним посадова особа може безкоштовно завірити:
Для оформлення необхідно звернутися до безпосереднього командира. Перед посвідченням він має роз’яснити юридичні наслідки та переконатися у вільному волевиявленні військового.
Підпис ставиться у присутності командира та свідків (останнє є обов'язковим для заповітів), після чого документ реєструється у спеціальному журналі.
Законодавство передбачає, що довіреності та заповіти передаються до Міністерства юстиції для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі. Оригінал розпорядження на випадок полону чи загибелі додається до особової справи та зберігається у ТЦК та СП, а військовий отримує копію з відповідною відміткою.
Норма про повноваження командирів базується на статтях 245 та 1252 Цивільного кодексу України. З початку повномасштабного вторгнення уряд послідовно розширював ці права. Зокрема, постановою КМУ № 164 від 2022 року командирам дозволили посвідчувати довіреності незалежно від місця дислокації.
Найновіші зміни 2025 року (Закон № 3995-IX та постанова КМУ № 449) закріпили право на особисте розпорядження щодо грошового забезпечення на випадок полону, надавши командирам повноваження посвідчувати підписи на цих документах.
