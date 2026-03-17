Без нотариуса и очередей: какие документы командир может удостоверить на месте службы бесплатно

В условиях боевых действий бойцы могут оформить доверенности, завещания и распоряжения прямо в части - такие документы имеют полную юридическую силу нотариальных актов.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, какие именно документы может заверить командир и как работает этот механизм.
Главное:
Государство во время войны обеспечило военнослужащих механизмом прямой реализации юридических прав. Командиры воинских частей теперь наделены полномочиями удостоверять документы, которые имеют полную юридическую силу нотариально удостоверенных актов.
Это позволяет защитникам оформлять необходимые бумаги непосредственно на месте службы, без поездок, очередей и уплаты государственной пошлины.
Командир воинской части или уполномоченное им должностное лицо может бесплатно заверить:
Для оформления необходимо обратиться к непосредственному командиру. Перед удостоверением он должен разъяснить юридические последствия и убедиться в свободном волеизъявлении военного.
Подпись ставится в присутствии командира и свидетелей (последнее является обязательным для завещаний), после чего документ регистрируется в специальном журнале.
Законодательство предусматривает, что доверенности и завещания передаются в Министерство юстиции для регистрации в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре. Оригинал распоряжения на случай плена или гибели прилагается к личному делу и хранится в ТЦК и СП, а военный получает копию с соответствующей отметкой.
Норма о полномочиях командиров базируется на статьях 245 и 1252 Гражданского кодекса Украины. С начала полномасштабного вторжения правительство последовательно расширяло эти права. В частности, постановлением КМУ № 164 от 2022 года командирам разрешили удостоверять доверенности независимо от места дислокации.
Новейшие изменения 2025 года (Закон № 3995-IX и постановление КМУ № 449) закрепили право на личное распоряжение относительно денежного обеспечения на случай плена, предоставив командирам полномочия удостоверять подписи на этих документах.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.