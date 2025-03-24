Заповіт на передовій: як військовим оформити спадок без нотаріуса, щоб той мав юридичну силу
Військовослужбовці, які перебувають у бойових умовах, госпіталях або на службі в місцях, де немає доступу до нотаріуса, можуть скласти заповіт у спрощеному порядку. Це передбаченою статтею 1252 Цивільного кодексу України.
РБК-Україна розпитало юриста практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіну Вільчинську про те, як військовим оформити заповіт без нотаріуса.
- Як військовим оформити заповіт без нотаріуса
- Які додаткові нюанси слід врахувати
- Як написати заповіт власноруч
Як військовим оформити заповіт без нотаріуса
Військовослужбовці можуть посвідчити заповіт у командира (начальника) військової частини, з'єднання, установи або закладу. Ось як це зробити:
- заповіт складається у письмовій формі;
- заповіт має бути особисто підписаний заповідачем (військовослужбовцем);
- командир (начальник) військової частини посвідчує заповіт, ставить на ньому свій підпис та печатку військової частини.
Посвідчення заповіту:
- заповіт підписується особисто заповідачем у присутності командира (начальника) військової частини;
- командир засвідчує заповіт своїм підписом із зазначенням свого військового звання, ПІБ;
- на заповіт ставиться печатка військової частини;
- заповіт реєструється у книзі реєстрації нотаріальних дій військової частини.
Які додаткові нюанси слід врахувати
"У випадку, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні у військовому госпіталі, санаторії, заповіт може посвідчити начальник госпіталю, його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар", - говорить юрист.
При пораненні або важкому стані, якщо військовослужбовець не може підписати заповіт власноручно, за його дорученням та в його присутності заповіт може підписати інша особа, про що робиться відповідна відмітка із зазначенням причин.
Як написати заповіт власноруч
У документі потрібно чітко вказати:
- ПІБ заповідача;
- ПІБ спадкоємця (чи спадкоємців);
- перелік майна, що передається;
- дату та місце складання заповіту;
- власноручний підпис.
"Такий документ має таку ж юридичну силу, як і нотаріальний заповіт, але для його виконання після смерті заповідача необхідно звернутися до нотаріуса для офіційного підтвердження", - каже Вільчинська.
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