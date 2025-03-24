Заповіт на передовій: як військовим оформити спадок без нотаріуса, щоб той мав юридичну силу

Військовослужбовці, які перебувають у бойових умовах, госпіталях або на службі в місцях, де немає доступу до нотаріуса, можуть скласти заповіт у спрощеному порядку. Це передбаченою статтею 1252 Цивільного кодексу України.

РБК-Україна розпитало юриста практики сімейного права ЮК "Приходько та партнери" Віталіну Вільчинську про те, як військовим оформити заповіт без нотаріуса.

Як військовим оформити заповіт без нотаріуса

Військовослужбовці можуть посвідчити заповіт у командира (начальника) військової частини, з'єднання, установи або закладу. Ось як це зробити:

заповіт складається у письмовій формі;

заповіт має бути особисто підписаний заповідачем (військовослужбовцем);

командир (начальник) військової частини посвідчує заповіт, ставить на ньому свій підпис та печатку військової частини.

Посвідчення заповіту:

заповіт підписується особисто заповідачем у присутності командира (начальника) військової частини;

командир засвідчує заповіт своїм підписом із зазначенням свого військового звання, ПІБ;

на заповіт ставиться печатка військової частини;

заповіт реєструється у книзі реєстрації нотаріальних дій військової частини.

Які додаткові нюанси слід врахувати

"У випадку, якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні у військовому госпіталі, санаторії, заповіт може посвідчити начальник госпіталю, його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар", - говорить юрист.

При пораненні або важкому стані, якщо військовослужбовець не може підписати заповіт власноручно, за його дорученням та в його присутності заповіт може підписати інша особа, про що робиться відповідна відмітка із зазначенням причин.

Як написати заповіт власноруч

У документі потрібно чітко вказати:

ПІБ заповідача;

ПІБ спадкоємця (чи спадкоємців);

перелік майна, що передається;

дату та місце складання заповіту;

власноручний підпис.

"Такий документ має таку ж юридичну силу, як і нотаріальний заповіт, але для його виконання після смерті заповідача необхідно звернутися до нотаріуса для офіційного підтвердження", - каже Вільчинська.