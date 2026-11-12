Без нотаріуса за кордоном: які документи українці можуть оформити в консульстві

Які документи можна оформити

Українські дипломатичні представництва та консульські установи мають право вчиняти визначені законодавством нотаріальні дії.

Зокрема, громадяни можуть звернутися до консула, щоб:

посвідчити довіреність на представництво своїх інтересів;

оформити згоду на правочини щодо майна дитини;

посвідчити згоду на розпорядження спільним майном подружжя;

оформити інші нотаріальні документи, які належать до повноважень дипломатичних установ.

Порядок таких дій визначає спільне положення Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. У серпні 2026 року відомства затвердили зміни до нього.

Коли потрібна згода другого з батьків

Якщо один із батьків або усиновлювачів укладає правочин щодо управління майном дитини, за загальним правилом він має надати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків.

Водночас є винятки. Такої згоди не вимагають, якщо другий із батьків:

перебуває в полоні або заручниках чи інтернований у нейтральній державі;

зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім;

щонайменше шість місяців поспіль проживає окремо від дитини та не бере участі в її вихованні й утриманні;

має невідоме місце проживання.

Для неповнолітніх дітей правочини щодо майна потребують нотаріально посвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальника.

Водночас дитина може без дозволу органу опіки та піклування безоплатно набути майно у власність, зокрема нерухомість, якою вона користується.

Як оформити згоду подружжя

Якщо документ про право власності на спільне майно оформлений на одного з подружжя, для посвідчення правочинів щодо розпорядження ним (крім відчуження та іпотеки) консулу потрібно надати нотаріально посвідчену згоду другого з подружжя.

Згода має містити конкретні дії, на які людина дає дозвіл, дату й місце оформлення, повні персональні дані обох осіб, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначають за наявності.

За бажанням у документі також можна визначити додаткові умови та строк його дії.

Що перевіряє консул

Якщо нотаріальну дію вчиняють через представника, консул має встановити його особу, перевірити цивільну дієздатність і повноваження.

Для цього використовують державні реєстри. Зокрема, консул перевіряє, чи не померла фізична особа, яка видала довіреність, чи не припинила діяльність юридична особа, а також чи залишається чинною сама довіреність.

Це потрібно, щоб підтвердити законність представництва під час оформлення документів.