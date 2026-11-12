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Без нотариуса за границей: какие документы украинцы могут оформить в консульстве

08:07 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Василина Копытко
В Минюсте рассказали, какие услуги украинцы могут получить за границей (коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить ряд нотариальных документов в дипломатических учреждениях Украины. В частности, в консульстве можно удостоверить доверенность, согласие на имущественные сделки в отношении детей или распоряжение общим имуществом супругов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

Какие документы можно оформить

Украинские дипломатические представительства и консульские учреждения вправе совершать определенные законодательством нотариальные действия.

В частности, граждане могут обратиться к консулу, чтобы:

  • удостоверить доверенность на представительство своих интересов;

  • оформить согласие на сделки по имуществу ребенка;

  • удостоверить согласие на распоряжение общим имуществом супругов;

  • оформить другие нотариальные документы, относящиеся к полномочиям дипломатических учреждений.

Порядок таких действий определяет общие положения Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. В августе 2026-го ведомства утвердили изменения к нему.

Когда нужно согласие второго родителя

Если один из родителей или усыновителей заключает сделку по управлению имуществом ребенка, по общему правилу он должен предоставить нотариально удостоверенное согласие другого родителя.

В то же время есть исключения. Такого согласия не требуют, если второй родитель:

  • находится в плену или заложниках или интернирован в нейтральном государстве;

  • пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим;

  • не менее шести месяцев подряд проживает отдельно от ребенка и не участвует в его воспитании и содержании;

  • имеет неизвестное место жительства.

Для несовершеннолетних детей сделки по имуществу нуждаются в нотариально удостоверенном согласии родителей, усыновителей или попечителя.

В то же время ребенок может без разрешения органа опеки и попечительства безвозмездно приобрести имущество в собственность, в том числе недвижимость, которой он пользуется.

Как оформить согласие супругов

Если документ о праве собственности на общее имущество оформлен на одного из супругов, для удостоверения сделок о распоряжении им (кроме отчуждения и ипотеки) консулу нужно предоставить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

Согласие должно содержать конкретные действия, на которые человек дает разрешение, дату и место оформления, полные персональные данные обоих лиц, паспортные данные и регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков. Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре указывается при наличии.

По желанию в документе можно определить дополнительные условия и срок его действия.

Что проверяет консул

Если нотариальное действие совершается через представителя, консул должен установить его личность, проверить гражданскую дееспособность и полномочия.

Для этого используются государственные реестры. В частности, консул проверяет, не умерло ли физическое лицо, выдавшее доверенность, не прекратило ли деятельность юридическое лицо, а также остается ли в силе сама доверенность.

Это необходимо, чтобы подтвердить законность представительства при оформлении документов.

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