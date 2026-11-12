Без нотаріуса за кордоном: які документи українці можуть оформити в консульстві

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити низку нотаріальних документів у дипломатичних установах України. Зокрема, у консульстві можна посвідчити довіреність, згоду на майнові правочини щодо дітей або розпорядження спільним майном подружжя.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Які документи можна оформити

Українські дипломатичні представництва та консульські установи мають право вчиняти визначені законодавством нотаріальні дії.

Зокрема, громадяни можуть звернутися до консула, щоб:

посвідчити довіреність на представництво своїх інтересів;

оформити згоду на правочини щодо майна дитини;

посвідчити згоду на розпорядження спільним майном подружжя;

оформити інші нотаріальні документи, які належать до повноважень дипломатичних установ.

Порядок таких дій визначає спільне положення Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. У серпні 2026 року відомства затвердили зміни до нього.

Коли потрібна згода другого з батьків

Якщо один із батьків або усиновлювачів укладає правочин щодо управління майном дитини, за загальним правилом він має надати нотаріально посвідчену згоду другого з батьків.

Водночас є винятки. Такої згоди не вимагають, якщо другий із батьків:

перебуває в полоні або заручниках чи інтернований у нейтральній державі;

зник безвісти за особливих обставин або визнаний безвісно відсутнім;

щонайменше шість місяців поспіль проживає окремо від дитини та не бере участі в її вихованні й утриманні;

має невідоме місце проживання.

Для неповнолітніх дітей правочини щодо майна потребують нотаріально посвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальника.

Водночас дитина може без дозволу органу опіки та піклування безоплатно набути майно у власність, зокрема нерухомість, якою вона користується.

Як оформити згоду подружжя

Якщо документ про право власності на спільне майно оформлений на одного з подружжя, для посвідчення правочинів щодо розпорядження ним (крім відчуження та іпотеки) консулу потрібно надати нотаріально посвідчену згоду другого з подружжя.

Згода має містити конкретні дії, на які людина дає дозвіл, дату й місце оформлення, повні персональні дані обох осіб, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначають за наявності.

За бажанням у документі також можна визначити додаткові умови та строк його дії.

Що перевіряє консул

Якщо нотаріальну дію вчиняють через представника, консул має встановити його особу, перевірити цивільну дієздатність і повноваження.

Для цього використовують державні реєстри. Зокрема, консул перевіряє, чи не померла фізична особа, яка видала довіреність, чи не припинила діяльність юридична особа, а також чи залишається чинною сама довіреність.

Це потрібно, щоб підтвердити законність представництва під час оформлення документів.