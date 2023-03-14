UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ностальгія за СРСР від Путіна. Диктатор знову відзначився цинічними заявами про Україну

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нинішні міжнародні проблеми начебто почалися після розвалу СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

Зазначимо, що сьогодні диктатор перебуває з робочою поїздкою до Бурятії. Він відвідав Улан-Уденський авіаційний завод, де поговорив із робітниками про Україну.

"Усі проблеми почалися після розвалу Радянського Союзу... Виявилося, що геополітичні інтереси наших партнерів виявилися важливішими, ніж ідеологічні протиріччя з колишнім Радянським Союзом", - сказав Путін.

Він заявив, що після розпаду Союзу, Захід нібито "намагався розгойдувати Росію, створював п'яту колону, надсилав орди міжнародних терористів".

Диктатор також зазначив, що РФ спиралася на людей в Україні, які нібито "вважали себе частиною російського світу", але ситуація змінилася після 2014 року.

Він заявив, що Кремль нібито вісім років намагався вмовити західних партнерів вирішити "проблеми Донбасу" мирним шляхом, а вони "обманювали Москву та водили за ніс".

Нагадаємо, раніше Путін допустив розпад Російської Федерації.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що РФ може розвалитися на кілька суб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська Федерація