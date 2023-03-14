Ностальгия по СССР от Путина. Диктатор снова отличился циничными заявлениями об Украине

Отметим, что сегодня диктатор находится с рабочей поездкой в Бурятии. Он посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где поговорил с рабочими об Украине.

"Все проблемы начались после развала Советского Союза... Оказалось, что геополитические интересы наших партнеров оказались важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом", - сказа Путин.

Он заявил, что после распада Союза, Запад якобы "пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов".

Диктатор также отметил, что РФ опиралась на людей в Украине, которые якобы "считали себя частью русского мира", но ситуация изменилась после 2014 года.

Он заявил, что Кремль якобы восемь лет пытался уговорить западных партнеров решить "проблемы Донбасса" мирным путем, а они "обманывали Москву и водили за нос".

Напомним, ранее Путин допустил распад Российской Федерации.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов допускает, что РФ может развалиться на несколько субъектов.

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