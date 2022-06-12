Носил украденные награды. Венедиктова показала фото оккупанта, убившего гражданского
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обнародовала фото оккупанта, который убил гражданского и украл медали у ветерана Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
"Чем может руководствоваться солдат РФ (на фото), который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана II Мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ - ворует историю", - написала Венедиктова.Этот солдат также подозревается в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района, добавила прокурор.
Напомним, ранее офис генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, руководивший армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС.
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