Носил украденные награды. Венедиктова показала фото оккупанта, убившего гражданского

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обнародовала фото оккупанта, который убил гражданского и украл медали у ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

"Чем может руководствоваться солдат РФ (на фото), который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана II Мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ - ворует историю", - написала Венедиктова. Этот солдат также подозревается в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района, добавила прокурор.