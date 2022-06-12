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Носил украденные награды. Венедиктова показала фото оккупанта, убившего гражданского

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 20:57
Носил украденные награды. Венедиктова показала фото оккупанта, убившего гражданского Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обнародовала фото оккупанта, который убил гражданского и украл медали у ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

"Чем может руководствоваться солдат РФ (на фото), который надел на себя награды, которые он отобрал у украинского ветерана II Мировой? Он подсознательно копирует действия высшего руководства РФ - ворует историю", - написала Венедиктова.Носил украденные награды. Венедиктова показала фото оккупанта, убившего гражданскогоЭтот солдат также подозревается в мародерстве и убийстве жителя села Андреевка Бучанского района, добавила прокурор.

Напомним, ранее офис генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, руководивший армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС.

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