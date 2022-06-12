Носив вкрадені нагороди. Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного

Генеральний прокурор Україні Ірина Венедіктова оприлюднила фото окупанта, який вбив цивільного і вкрав медалі у ветерана Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктов у.

"Чим може керуватись солдат РФ (на фото), який одягнув на себе нагороди, які він відібрав в українського ветерана ІІ Світової? Він підсвідомо копіює дії вищого керівництва РФ - краде історію", - написала Венедіктова. Цей солдат також підозрюється у мародерстві та вбивстві мешканця села Андріївка Бучанського району, додала прокурор.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС.

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