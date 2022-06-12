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Носив вкрадені нагороди. Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного

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Україна, Неділя 12 червня 2022 20:57
Носив вкрадені нагороди. Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільного Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генеральний прокурор Україні Ірина Венедіктова оприлюднила фото окупанта, який вбив цивільного і вкрав медалі у ветерана Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

"Чим може керуватись солдат РФ (на фото), який одягнув на себе нагороди, які він відібрав в українського ветерана ІІ Світової? Він підсвідомо копіює дії вищого керівництва РФ - краде історію", - написала Венедіктова.Носив вкрадені нагороди. Венедіктова показала фото окупанта, який вбив цивільногоЦей солдат також підозрюється у мародерстві та вбивстві мешканця села Андріївка Бучанського району, додала прокурор.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС.

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