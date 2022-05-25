Названо имя российского генерала, руководившего разграблением ЧАЭС

Офис Генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, который руководил армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС. Это - генерал-майор полиции РФ Олег Якушев.

По ее словам, Олег Якушев во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Этот генерал-майор руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора. По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн.

Также они полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая исследовала радиоактивные отходы на разных этапах обращения. Через это персонал не мог осуществлять контроль за ними.

"Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Нацполом и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны", - сообщила Венедиктова