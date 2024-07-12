У Норвезькому морі зіткнулись корабель та глибоководний апарат РФ. Що відомо

Аварії за участю кораблів РФ

Як повідомлялося, наприкінці травня в Санкт-Петербурзі на річці сталася аварія за участю кораблів. Одне прогулянкове судно протаранило інше.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року в Керченській протоці, під час шторму зіткнулися три російські судна.

Додамо, що дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.