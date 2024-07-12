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В Норвежском море столкнулись корабль и глубоководный аппарат РФ. Что известно

Фото: корабль "Михаил Рудницкий" и "АС-36" РФ столкнулись в Норвежском море (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Норвежском море столкнулись российские корабль "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат "АС-36". Это произошло во время испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"1 июля во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36", - говорится в сообщении.

Модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года. При этом носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота РФ "Михаил Рудницкий".

"В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36". В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", - добавили в ГУР.

В настоящее время россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36".

Аварии с участием кораблей РФ

Как сообщалось, в конце мая в Санкт-Петербурге на реке произошла авария с участием кораблей. Одно прогулочное судно протаранило другое.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Керченском проливе, во время шторма столкнулись три российских судна.

Добавим, что две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.

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