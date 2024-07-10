Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі, - британська розвідка

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X ( Twitter).

У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.

За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.

"За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Неїжпапа повідомив, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах.