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Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі, - британська розвідка

Україна, Середа 10 липня 2024 13:47
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Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі, - британська розвідка Фото: чорноморський флот РФ позбавили 26 кораблів (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

У повідомленнях відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 2022 року по червень 2024 року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС Росії, які діяли в Чорноморському регіоні.

За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі.

Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі, - британська розвідка

"За останній рік спостерігалося збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Неїжпапа повідомив, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах.

Крім того, за його словами, F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Внаслідок цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

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