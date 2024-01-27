Норвезький університет, де затримали агента РФ, допускає існування інших шпигунів

Ольсен зробив таку заяву в контексті затримання доцента вишу, який виявився кадровим офіцером російського ГРУ Михайлом Мікушиним.

"Університет – це місце, де ви часто знаходите людей, які в майбутньому займатимуть ключові посади. Тому це особливо цікаве місце для тих, хто чинить незаконні дії", – сказав ректор Університету Тромсе.

Він також розповів, що за останні роки на заклад вчинялися кібератаки, після яких були посилені заходи безпеки.

Затримання агента російського ГРУ в Університеті Тромсе

24 жовтня 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в Університеті Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.

Михайло Мікушин уже понад рік перебуває під вартою Новезької поліційної служби безпеки (PST) за звинуваченням у шпигунській діяльності.

Російські шпигуни у Норвегії

У жовтні 2023 року російські спецслужби намагалися завербувати жителя Норвегії. Він повинен був фотографувати військові об'єкти на півночі країни та передавати їх Кремлю.

13 квітня минулого року Норвегія оголосила персонами нон грата та вислала з країни 15 російських дипломатів - чинних офіцерів розвідки.

Також російські дипломати намагалися займатися радіорозвідкою на території країни.

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