Поліція Норвегії розповіла, як саме шпигували 15 висланих дипломатів РФ
Російські дипломати у Норвегії намагались займатись радіорозвідкою в країні. Саме через це їх вирішили оголосити персонами нон грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву норвезької поліції безпеки, яку приводить The Guardian.
"Російські дипломати, вислані Норвегією цього тижня, намагалися вербувати нові джерела інформації, вести так звану радіорозвідку та купувати передові технології", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення Норвегії знаменує найбільшу в історії висилку російських дипломатів.
Росія заявила, що "відреагує" на висилку своїх дипломатів-шпигунів.
Вчора Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів. Їх висилаються з країни через шпигунство.
Також уряд Норвегії на початку квітня оголосив новий пакет санкцій проти РФ, які стосувалися заборони експорту товарів подвійного значення.
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