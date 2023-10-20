Росія вербувала жителя Норвегії для шпигунства за військовими об'єктами, - ЗМІ

Житель Норвегії розповів, що російські спецслужби намагалися його вербувати. Він мав фотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та передавати їх Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Система" і " Настоящее Время ".

Зазначається, що спецслужби РФ вербували громадянина Норвегії під виглядом співробітників "Російського географічного товариства".

За його словами, йому пропонували сфотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та з'їздити на "географічну конференцію" в Мурманськ.

"Гонорар за зйомки мав становити від 1000 доларів за день. Ще однією потенційною темою для "репортажу" для "Російського географічного товариства" було висвітлення ситуації в одній із мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб", - йдеться у матеріалі.

Норвежець відмовився працювати на російські спецслужби.

"Російське географічне товариство"

Громадська організація РФ, заснована в серпні 1845 року. Це одне з найстаріших географічних товариств світу після Паризького, Берлінського та Лондонського.

Країни Заходу не запровадили проти організації санкції, хоча її очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а російський диктатор Володимир Путін є головою опікунської ради товариства.

Російські шпигуни в Європі

Нещодавно правоохоронці Латвії затримали таксиста, який шпигував на користь Росії і передавав Кремлю інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території країни.

Також у Німеччині фіксують активізацію діяльності в країні російських спецслужб, які у своїй підривній діяльності використовують багатий арсенал методів, у тому числі надзвичайно брутальних.

Близько 80 російських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі.