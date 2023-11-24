Норвезький Гельсінський комітет закликав РФ звільнити кримського політв’язня Руслана Сулейманова
Генеральний секретар Норвезького Гельсінського комітету Беріт Ліндеман звернулась до Росії із закликом звільнити засудженого Росією кримського активіста Руслана Сулейманова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезький Гельсінський комітет.
"Сьогодні минає рік відтоді, як російська окупаційна влада в Криму засудила його до 14 років ув'язнення. Та невелика інформація, яку Руслан може передати через свого адвоката, викликає занепокоєння, і ми стурбовані його здоров'ям і безпекою. Ми вимагаємо його негайного звільнення", - заявила вона.
Вона звернула увагу на те, що з 2014 року Сулейманов був активним учасником руху "Кримська солідарність". Він виступав проти репресій Росією кримськотатарського народу.
"Я нещодавно спілкувався з дружиною та матір’ю Руслана. Страшно чути про їхню ситуацію та про те, як сильно їм не вистачає Руслана. Йому потрібно повернутися додому, щоб захистити свою сім’ю та відстояти свою країну", - сказала Ліндеман.
Окрім цього вона відправила листа до Новочеркаського СІЗО, для того, щоб "нагадати Руслану, що його боротьбу та мужність бачать і пам’ятають".
У листі зазначається, що разом із партнерами по всьому світу Норвезький Гельсінський комітет продовжуватиме виступати за звільнення всіх політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.
Фото: Руслан Сулейманов (crimean-solidarity)
Справа Руслана Сулейманова
Кримського татарина Руслана Сулейманова затримали 27 березня 2019 року по справі організації "Хізб ут-Тахрір". У червні 2020 року Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні в Сімферополі. Там у нього виявили ваду серця.
Зазначимо, 26 липня у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський підняв питання про звільнення Руслана Сулейманова.
Нагадаємо, раніше в окупованому Росією Криму продовжили термін утримання під вартою 18 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".
Ростовський суд постановив, що Руслан Сулейманов, Асан Яник, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османів, Сеітвели Сейтабдієв, Алім Карімов і Яким Бекіров будуть перебувати в слідчому ізоляторі.
Зазначимо, за минулий рік окупаційна адміністрація Криму видала накази про депортації і примусове переміщення, щонайменше, 191 людини.
Нагадаємо, у Криму ввечері 24 липня 2019 року пропав 3-річний хлопчик Мусі, син кримськотатарського політв'язня Руслана Сулейманова.
Пошуками хлопчика займалися кілька тисяч осіб. Сім'я не виключала версію про викрадення. Дитину шукали дві доби та знайшли у вигрібній ямі.
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