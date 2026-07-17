Норвезький депутат вирушив велосипедом до Києва на знак підтримки України

Депутат парламенту Норвегії Йонас Андерсен Саєд вирушив у велоподорож з Осло до Києва, щоб привернути увагу до війни в Україні та зібрати кошти на допомогу українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільску ОДА в Facebook.

Депутат парламенту Норвегії Йонас Андерсен Саєд розпочав велопробіг з Осло до Києва. Таким чином політик хоче висловити підтримку Україні та зібрати пожертви на потреби українських захисників.

Напередодні політик вже прибув до Тернополя. Його маршрут проліг через країни Північної Європи та Балтії. Під час подорожі Саєд проводить зустрічі з місцевими громадами, розповідаючи про війну Росії проти України та необхідність подальшої підтримки Києва.

Політик також наголосив, що безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою всієї Європи. Він переконаний, що у разі поразки України загроза з боку Росії може поширитися й на країни Балтії та Північної Європи.

Благодійність – одна з цілей велопробігу

Під час велопробігу Саєд також збирає кошти для організації, яка вже передала українським військовим понад 170 автомобілів разом із необхідним обладнанням. За його словами, Норвегія залишається одним із найбільших партнерів України, однак міжнародну підтримку потрібно продовжувати й надалі.

"Я представляю парламент Норвегії і говорю від імені своєї країни: ми підтримуємо Україну і будемо це робити надалі. Але для мене важливо було також особисто пройти цей шлях - щоб показати, що підтримка має бути не лише на рівні рішень, а й на рівні конкретних дій", - зазначив Йонас Саєд.

Для норвезького депутата це вже не перший візит до України - він бував у Києві щонайменше десять разів, а велосипедну подорож до української столиці здійснює вдруге.