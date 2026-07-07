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Норвегія попросила Китай допомогти посадити Росію за стіл переговорів, - ЗМІ

14:42 07.07.2026 Вт
2 хв
Саме Пекін може стати ключем до миру, і цьому є пояснення
aimg Олена Чупровська
Норвегія попросила Китай допомогти посадити Росію за стіл переговорів, - ЗМІ Фото: Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Getty Images)
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Норвегія хоче, щоб Китай допоміг усадити Росію за стіл переговорів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Норвегія просить Китай натиснути на Росію

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що Китай має використати свої зв'язки з російським керівництвом, аби допомогти досягти переговорного врегулювання війни в Україні. За його словами, це також піде на користь відносинам Пекіна з Європою.

Заяву він зробив у понеділок, після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло. За словами Стьоре, найбільша частина їхньої розмови була присвячена Україні.

"Китай, ймовірно, є країною з найкращим і найпрямішим доступом до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і рішуче закликаємо Китай використовувати цей канал", - сказав він журналістам.

Перемовини мають початися без умов

Норвезькі чиновники заявили, що переговори щодо України мають розпочатися без жодних умов. Першим кроком має стати припинення вогню на основі поточної лінії фронту.

"Це саме по собі є великою поступкою з боку України. Це в межах їхньої території", - сказав Стьоре.

Він також зазначив, що співпраця Європи з Китаєм могла б бути глибшою, але цьому заважає війна.

"Існує потенціал для глибшої співпраці між Європою та Китаєм, але доки ця війна триває, а Китай є близьким партнером Росії, це обмежує цю можливість", - додав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю, що Китай справді здатен змусити главу Кремля Володимира Путіна завершити війну проти України.

За його словами, Пекін водночас зацікавлений у продовженні бойових дій, адже отримує від цього власну вигоду.

Тим часом Китай вкотре відкинув звинувачення у підготовці російських військових на своїй території. У МЗС Китаю назвали ці повідомлення "чистим наклепом" і закликали Німеччину об'єктивно оцінювати позицію Пекіна.

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