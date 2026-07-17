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Норвежский депутат отправился велосипедом в Киев в знак поддержки Украины

02:52 17.07.2026 Пт
2 мин
Цель политика – собрать средства на приобретение автомобиля для Вооруженных сил Украины.
aimg Юлия Маловичко
Норвежский депутат отправился велосипедом в Киев в знак поддержки Украины Фото: Йонас Андерсен Саед (Тернопольская ОГА Facebook)
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Депутат парламента Норвегии Йонас Андерсен Саед отправился в велопутешествие из Осло в Киев, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать средства в помощь украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА в Facebook.

Депутат парламента Норвегии Йонас Андерсен Саед начал велопробег из Осло в Киев. Таким образом, политик хочет выразить поддержку Украине и собрать пожертвования на нужды украинских защитников.

Накануне политик уже прибыл в Тернополь. Его маршрут пролег через страны Северной Европы и Балтии. Во время путешествия Саед проводит встречи с местными общинами, рассказывая о войне России против Украины и необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Политик также подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы. Он убежден, что в случае поражения Украины угроза России может распространиться и на страны Балтии и Северной Европы.

Благотворительность - одна из целей велопробега

Во время велопробега Саед также собирает средства для организации, которая уже передала украинским военным более 170 автомобилей вместе с необходимым оборудованием. По его словам, Норвегия остается одним из крупнейших партнеров Украины, однако международную поддержку нужно продолжать и дальше.

"Я представляю парламент Норвегии и говорю от имени своей страны: мы поддерживаем Украину и будем это делать в дальнейшем. Но для меня важно было также лично пройти этот путь – чтобы показать, что поддержка должна быть не только на уровне решений, но и на уровне конкретных действий", – отметил Йонас Саед.

Для норвежского депутата это уже не первый визит в Украину - он бывал в Киеве минимум десять раз, а велосипедное путешествие в украинскую столицу совершает во второй раз.

Напомним, что Норвегия выделит 3 млрд крон (около 268 млн евро) на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Также недавно стало известно, что Норвегия хочет, чтобы Китай помог усадить Россию за стол переговоров с Украиной .

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