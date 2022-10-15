Норвезька поліція затримала росіянина за підозрою у шпигунстві

Норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Поліція у нього вилучила велику кількість фотообладнання, зокрема дрон та кілька карток пам'яті. 51-річний чоловік зізнався, що керував дроном у Норвегії. Санкційне законодавство забороняє російським компаніям або громадянам експлуатувати літаки та безпілотники в Норвегії.
"Серед вилучених матеріалів, які ми переглянули, ми бачили фотографії з аеропорту в Кіркенесі та фотографії гелікоптерів Bell сил оборони", - йдеться у заяві поліції.
Поліція Норвегії домагається судового рішення про затримання чоловіка на чотиритижневий період та підозрює його у шпигунстві. Обвинувачений повідомив поліції, що в четвер він в'їхав до Норвегії через північний прикордонний пункт Стурскуг і прямував до арктичного архіпелагу Шпіцберген. Це вже другий за тиждень арешт російського громадянина за керування дронами у Норвегії.
Раніше ми писали, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії.
Також повідомлялося, що Норвегія патрулює свій кордон із РФ за допомогою гарнізону оборони в Сер-Варангері. Нещодавно країна посилила охорону на кордоні.
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