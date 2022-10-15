Норвезька поліція затримала росіянина за підозрою у шпигунстві

Норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція у нього вилучила велику кількість фотообладнання, зокрема дрон та кілька карток пам'яті. 51-річний чоловік зізнався, що керував дроном у Норвегії. Санкційне законодавство забороняє російським компаніям або громадянам експлуатувати літаки та безпілотники в Норвегії.

"Серед вилучених матеріалів, які ми переглянули, ми бачили фотографії з аеропорту в Кіркенесі та фотографії гелікоптерів Bell сил оборони", - йдеться у заяві поліції.

Поліція Норвегії домагається судового рішення про затримання чоловіка на чотиритижневий період та підозрює його у шпигунстві. Обвинувачений повідомив поліції, що в четвер він в'їхав до Норвегії через північний прикордонний пункт Стурскуг і прямував до арктичного архіпелагу Шпіцберген. Це вже другий за тиждень арешт російського громадянина за керування дронами у Норвегії.