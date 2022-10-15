Норвежская полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсё и обвинила его в управлении дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Полиция у него изъяла большое количество фотооборудования, в том числе дрон и несколько карт памяти. 51-летний мужчина признался, что управлял дроном в Норвегии. Санкционное законодательство запрещает российским компаниям, или гражданам эксплуатировать самолеты и беспилотники в Норвегии.
"Среди изъятых материалов, которые мы просмотрели, мы видели фотографии из аэропорта в Киркенесе и фотографии вертолетов Bell сил обороны", - говорится в заявлении полиции.
Полиция Норвегии добивается судебного решения о задержании мужчины на четырехнедельный период и подозревает его в шпионаже. Обвиняемый сообщил полиции, что в четверг он въехал в Норвегию через северный пограничный пункт Стурскуг и направлялся к арктическому архипелагу Шпицберген. Это уже второй за неделю арест российского гражданина за управление дронами в Норвегии.
Ранее мы писали, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии.
Также сообщалось, что Норвегия патрулирует свою границу с РФ с помощью гарнизона обороны в Сер-Варангере. Недавно страна усилила охрану на границе.
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