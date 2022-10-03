Норвегія вирішила посилити свій кордон з Росією

Норвегія патрулює свій кордон із РФ за допомогою гарнізону оборони в Сьор-Варангері. Тепер прикордонники отримали додатковий гелікоптер з датчиками через часткову мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на High North News .

"Поліція контролює пункт пропуску Стурскуг, і тепер її присутність також буде посилена в прикордонній зоні за межами прикордонної станції. Поліцейський гелікоптер буде корисним інструментом для моніторингу прикордонної зони з норвезької сторони", - заявила міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.

Підвищит контроль за кордоном вирішили через оголошену часткову мобілізацію в Росії. Також в Норвегії заявили, що не виключають введення заборони на в'їзд громадянам Росії.

"Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, зміни можуть відбутися миттєво. У Норвегію приїжджають мало росіян порівняно з Фінляндією, тут ситуація інша", - додала міністр.

Стурскуг є єдиною прикордонною станцією в напрямку Росії. За словами Емілі Енгер Мель, ведеться тісний діалог з норвезькою поліцією та норвезькою митницею щодо розвитку подій на кордоні.