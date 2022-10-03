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Норвегія вирішила посилити свій кордон з Росією

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Норвегія, Понеділок 03 жовтня 2022 15:47
Норвегія вирішила посилити свій кордон з Росією Фото: Норвегія вирішила посилити свій кордон з Росією (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія патрулює свій кордон із РФ за допомогою гарнізону оборони в Сьор-Варангері. Тепер прикордонники отримали додатковий гелікоптер з датчиками через часткову мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на High North News.

"Поліція контролює пункт пропуску Стурскуг, і тепер її присутність також буде посилена в прикордонній зоні за межами прикордонної станції. Поліцейський гелікоптер буде корисним інструментом для моніторингу прикордонної зони з норвезької сторони", - заявила міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.

Підвищит контроль за кордоном вирішили через оголошену часткову мобілізацію в Росії. Також в Норвегії заявили, що не виключають введення заборони на в'їзд громадянам Росії.

"Ми швидко закриємо кордон, якщо це буде необхідно, зміни можуть відбутися миттєво. У Норвегію приїжджають мало росіян порівняно з Фінляндією, тут ситуація інша", - додала міністр.

Стурскуг є єдиною прикордонною станцією в напрямку Росії. За словами Емілі Енгер Мель, ведеться тісний діалог з норвезькою поліцією та норвезькою митницею щодо розвитку подій на кордоні.

Нагадаємо, що Фінляндія закриє кордон для "туристів" із Росії.

Також, в Естонії прискорюють роботи по зміцненню кордону через події в Росії.

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