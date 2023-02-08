Норвезька Equinor стала найбільшим постачальником газу до ЄС, отримавши рекордний прибуток

Норвезька нафтогазова компанія Equinor отримала рекордний скоригований операційний прибуток у розмірі 74,9 млрд доларів за 2022 рік, що більш ніж удвічі перевищує попередній максимум, оскільки ціни на газ різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чистий прибуток за рік склав 28,7 млрд доларів порівняно з 8,6 млрд доларів роком раніше. Компанія приєдналася до найбільших світових нафтогазових компаній, таких як ExxonMobil, Shell та BP, повідомивши про рекордні фінансові результати.

Компанія з контрольним пакетом акцій у держави минулого року стала найбільшим постачальником природного газу до Європи, оскільки російський "Газпром" скоротив постачання на тлі підтримки України Заходом, внаслідок чого європейські ціни на газ досягли рекордно високого рівня.

Однак у новому році ціни на газ упали, а акції Equinor, зареєстровані в Осло, впали на 9% від початку року.

Загальний видобуток нафти та газу Equinor впав на 2% до 2,04 млн барелів нафтового еквівалента на добу у 2022 році, але, як очікується, зросте на 3% у 2023 році, повідомила компанія.

Видобуток газу на норвезьких родовищах зріс на 8% порівняно з минулим роком, оскільки компанія зосередилася на заміщенні втрачених поставок із Росії до Європи, а видобуток нафти знизився на 6%.

Попередній рекорд прибутку Equinor склав 36,2 млрд доларів у 2008 році, коли ціна на нафту в Північному морі піднялася до рекордно високого рівня.

Компанія, яка отримує більшу частину свого прибутку в Норвегії, де нафтові компанії оподатковуються за ставкою 78%, заявила, що розраховує заплатити рекордні 49,9 млрд доларів податків у 2022 році.