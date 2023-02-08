ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвезька Equinor стала найбільшим постачальником газу до ЄС, отримавши рекордний прибуток

Новость на русском →
Норвегія, Середа 08 лютого 2023 15:47
Норвезька Equinor стала найбільшим постачальником газу до ЄС, отримавши рекордний прибуток Фото: Норвезька Equinor стала найбільшим постачальником газу до ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвезька нафтогазова компанія Equinor отримала рекордний скоригований операційний прибуток у розмірі 74,9 млрд доларів за 2022 рік, що більш ніж удвічі перевищує попередній максимум, оскільки ціни на газ різко зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чистий прибуток за рік склав 28,7 млрд доларів порівняно з 8,6 млрд доларів роком раніше. Компанія приєдналася до найбільших світових нафтогазових компаній, таких як ExxonMobil, Shell та BP, повідомивши про рекордні фінансові результати.

Компанія з контрольним пакетом акцій у держави минулого року стала найбільшим постачальником природного газу до Європи, оскільки російський "Газпром" скоротив постачання на тлі підтримки України Заходом, внаслідок чого європейські ціни на газ досягли рекордно високого рівня.

Однак у новому році ціни на газ упали, а акції Equinor, зареєстровані в Осло, впали на 9% від початку року.

Загальний видобуток нафти та газу Equinor впав на 2% до 2,04 млн барелів нафтового еквівалента на добу у 2022 році, але, як очікується, зросте на 3% у 2023 році, повідомила компанія.

Видобуток газу на норвезьких родовищах зріс на 8% порівняно з минулим роком, оскільки компанія зосередилася на заміщенні втрачених поставок із Росії до Європи, а видобуток нафти знизився на 6%.

Попередній рекорд прибутку Equinor склав 36,2 млрд доларів у 2008 році, коли ціна на нафту в Північному морі піднялася до рекордно високого рівня.

Компанія, яка отримує більшу частину свого прибутку в Норвегії, де нафтові компанії оподатковуються за ставкою 78%, заявила, що розраховує заплатити рекордні 49,9 млрд доларів податків у 2022 році.

Нагадаємо, Норвегія планує виділити Україні понад 6 млрд євро допомоги протягом 5 років за рахунок нафтогазових доходів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия Нефть Ціна на газ
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"