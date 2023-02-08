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Норвежская Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, получив рекордную прибыль

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Норвегия, Среда 08 февраля 2023 15:47
Норвежская Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, получив рекордную прибыль Фото: Норвежская Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвежская нефтегазовая компания Equinor получила рекордную скорректированную операционную прибыль в размере 74,9 млрд долларов за 2022 год, что более чем вдвое превышает предыдущий максимум, поскольку цены на газ резко выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чистая прибыль за год составила 28,7 млрд долларов по сравнению с 8,6 млрд долларов годом ранее. Компания присоединилась к крупнейшим мировым нефтегазовым компаниям, таким как ExxonMobil, Shell и BP, сообщив о рекордных финансовых результатах.

Компания с контрольным пакетом акций у государства в прошлом году стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, поскольку российский "Газпром" сократил поставки на фоне поддержки Украины Западом, в результате чего европейские цены на газ достигли рекордно высокого уровня.

Однако в новом году цены на газ упали, а акции Equinor, зарегистрированные в Осло, упали на 9% с начала года.

Общая добыча нефти и газа Equinor упала на 2% до 2,04 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2022 году, но, как ожидается, вырастет на 3% в 2023 году, сообщила компания.

Добыча газа на норвежских месторождениях выросла на 8% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания сосредоточилась на замещении утраченных поставок из России в Европу, а добыча нефти снизилась на 6%.

Предыдущий рекорд прибыли Equinor составил 36,2 млрд долларов в 2008 году, когда цена на нефть в Северном море поднялась до рекордно высокого уровня.

Компания, которая получает большую часть своей прибыли в Норвегии, где нефтяные компании облагаются налогом по ставке 78%, заявила, что рассчитывает заплатить рекордные 49,9 млрд долларов налогов в 2022 году.

Напомним, Норвегия планирует выделить Украине более 6 млрд евро помощи в течение 5 лет за счет нефтегазовых доходов.

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