Норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин

На Олимпийских играх прошел финальный лыжный забег у мужчин, в дисциплине командный спринт. Победителями гонки стали норвежцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

Но даже в такой напряженной гонке победу вырвали норвежцы. Компанию им на подиуме составили сборные Финляндии и ОКР.

Была серьезная борьба за победу. Первые три команды финишировали с временными интервалами менее пяти секунд.

За медали соревновались десять лучших команд.

Сегодня, также состоялся командный спринт у женщин, в котором победила команда Германии.

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.