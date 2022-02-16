Норвежцы выиграли олимпийское "золото" в командном лыжном спринте среди мужчин

На Олимпийских играх прошел финальный лыжный забег у мужчин, в дисциплине командный спринт. Победителями гонки стали норвежцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
За медали соревновались десять лучших команд.
Была серьезная борьба за победу. Первые три команды финишировали с временными интервалами менее пяти секунд.
Но даже в такой напряженной гонке победу вырвали норвежцы. Компанию им на подиуме составили сборные Финляндии и ОКР.
Командный лыжный спринт, Мужчины:
"золото" – Норвегия (Эрик Валнес, Йоханнес Клебо) – 19:22,99
"серебро" – Финляндия (Ииво Нисканен, Йони Мяки) – 19:25,45
"бронза" – ОКР (Александр Большунов, Александр Терентьев) – 19:27,28
Сегодня, также состоялся командный спринт у женщин, в котором победила команда Германии.
Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.
Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.