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Норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінальний лижний забіг у чоловіків, в дисципліні командний спринт. Переможцями гонки стали норвежці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

За медалі змагались десять найкращих команд.

Була серйозна боротьба за перемогу. Перші три команди фінішували з часовими проміжками менше п’яти секунд.

Але навіть в такій напруженій гонці, перемогу вирвали норвежці. Компанію їм на подіумі склали збірні Фінляндії та ОКР.

Командний лижний спринт, Чоловіки:

"золото" – Норвегія (Ерік Валнес, Йоганнес Клебо) – 19:22,99

"срібло" – Фінляндія (Ііво Нісканен, Йоні Мякі) – 19:25,45

"бронза" – ОКР (Олександр Большунов, Олександр Терентьєв) – 19:27,28

Сьогодні, також відбувся командний спринт у жінок, в якому перемогла команда НІмеччини.

Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.

Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.

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