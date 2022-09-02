ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила Росію

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 11:16
Норвезька Equinor першою з нафтогазових компаній повністю залишила Росію Фото: Норвезька Equinor повністю пішла з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Норвезька енергетична група Equinor завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому. Це знаменує собою перший повний і впорядкований відхід з Росії міжнародної нафтогазової компанії, в той час як тиск на інших, таких як TotalEnergies і ExxonMobil триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Equinor заявила 28 Лютого, що почне процес виходу зі спільних підприємств в Росії. У березні Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні компанія оголосила про угоду про вихід зі своїх спільних підприємств в Росії і передачу їх державній компанії "Роснефть", її давньому партнеру в країні.

Після цього залишалося продати тільки один російський актив: арктичне Хар'ягінське нафтове родовище, експлуатоване російською "Зарубежнефтью", партнером якого є TotalEnergies.

"Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід з Харьяги також завершений. Після відходу з Харьягі у Equinor не залишилося ані активів, ані проектів в Росії", - йдеться в заяві.

Французька компанія TotalEnergies, яка піддалася критиці за збереження багатьох своїх активів в Росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру "Новатэк".

Тим часом Shell і BP заявили, що планують покинути Росію, але ще не завершили вихід.

Указ президента Росії, виданий минулого місяця, заборонив інвесторам з недружніх по Москві країн продавати акції деяких енергетичних проектів до кінця року, але в деяких випадках указ передбачає виключення.

Американська нафтова компанія Exxon повідомила російських чиновників, що подасть до суду на федеральний уряд, якщо Москва не дозволить компанії вийти з гігантського нафтогазового проекту "Сахалін-1".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта Газ
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх