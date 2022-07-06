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TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России

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Среда 06 июля 2022 18:29
TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России Фото: TotalEnergies заявила о выходе из нефтяного проекта России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о выходе из российского нефтяного проекта Харьяга из-за санкций против России. Согласилась передать свою долю в месторождении государственной компании "Зарубежнефть".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

TotalEnergies планирует передать "Зарубежнефть" 20% долю, которая осталась в Харьягинском нефтяном месторождении.

Это, со своей стороны, стало первым крупным выходом компании из состава акционеров в России после введения санкций.

"Эта сделка подлежит одобрению российскими властями", - заявил представитель компании.

Согласно договору, TotalEnergies ежемесячно получала около 100 тысяч тонн нефти на экспорт.

Также отмечается, что французская нефтегазовая компания принимала участие в проекте в течение 20 лет рядом с норвежской Equinor, которая покинула его еще в начале года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в марте нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил о приостановление деятельности в России из-за введения санкций и полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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