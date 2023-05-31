UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Норвегії заявили, що Росія не матиме права голосу в рішенні щодо вступу України в НАТО

Фото: міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени НАТО не дозволять Росії вирішувати, коли Україна зможе приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коли Україна стане членом НАТО мають вирішувати Україна та союзники по НАТО, а не Москва", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт напередодні дводенної зустрічі зі своїми колегами з НАТО.

Вона також зазначила, що Швеція має стати повноправним членом ще до липневого саміту НАТО у Вільнусі.

"Немає жодних причин стримувати Швецію. Швеція відповідає всім критеріям", - сказала вона.

Прагнення України приєднатися до НАТО

НАТО не задовольнило прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

Втім Україна та її найближчі союзники у Східній Європі хочуть, щоб на літньому саміті НАТО були узгоджені конкретні кроки для наближення України до членства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу. Україна також хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вступ Швеції в НАТО

Швеція вже понад рік намагається стати членом НАТО. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина.

Зокрема, влада Туреччини не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, адже звинувачує країну в "підтримці тероризму". Ситуацію між країнами загострило спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяНорвегия