В Норвегии заявили, что Россия не будет иметь права голоса в решении о вступлении Украины в НАТО

"Когда Украина станет членом НАТО должны решать Украину и союзники по НАТО, а не Москва", - сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт накануне двухдневной встречи со своими коллегами из НАТО.

Она также отметила, что Швеция должна стать полноправным членом еще до июльского саммита НАТО в Вильнусе.

"Нет никаких причин сдерживать Швецию. Швеция отвечает всем критериям", - сказала она.

Стремление Украины присоединиться к НАТО

НАТО не удовлетворило просьбу Украины об ускоренном членстве, поскольку западные правительства, такие как США и Германия, опасаются каких-либо шагов, которые могут приблизить Альянс к войне с Россией.

Впрочем, Украина и ее ближайшие союзники в Восточной Европе хотят, чтобы на летнем саммите НАТО были согласованы конкретные шаги для приближения Украины к членству.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс. Украина также хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые никак не могут быть альтернативой членству.

Больше о том, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, - читайте в материале РБК-Украина.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже больше года пытается стать членом НАТО. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

В частности, власти Турции не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, ведь обвиняют страну в "поддержке терроризма". Ситуацию между странами обострило сожжение Корана напротив посольства Турции в Швеции.

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