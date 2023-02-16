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Норвегія затвердила п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро

Фото: прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу норвезького уряду.

"Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Кожен рік протягом п'яти років Норвегія виділятиме Україні 1,3 млрд євро. У 2023 році половина цих виплат піде на військову допомогу Україні.

Окрім військової підтримки, норвезькі внески підуть на гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо.

До засідання норвезького парламенту долучився президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі. Він подякував за підтримку України, назвавши норвезький внесок історичним.

"Ви допомагаєте нам із протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам із відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити відповідно до міжнародного права", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2, що складає чверть її парку.

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